Группа технических экспертов Еврокомиссии знакомится с условиями проживания беженцев в ТЛЦ

23 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Группа технических экспертов Еврокомиссии прибыла в пункт временного размещения в транспортно-логистический центр на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас эксперты ЕК знакомятся с тем, как живут беженцы в ТЛЦ. Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк рассказал экспертам, как организован быт, питание, медобслуживание беженцев. "Есть необходимый запас продуктов. Процесс питания проходит организованно. Потоки женщин, детей и взрослых разведены, - отметил он. - Круглосуточно дежурит две бригады скорой помощи. Ежедневно медики консультируют 40-70 человек. Сейчас в больницах находятся трое детей и двое взрослых беженцев. Выявлен один случай коронавируса".-0-

Фото Леонида Щеглова