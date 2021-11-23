Группа технических экспертов Еврокомиссии знакомится с условиями проживания беженцев в ТЛЦ

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 23 ноября 2021
Минск -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:25 "Серебряный юбилей": выставка к выпуску первой белорусской памятной монеты открылась в Минске Общество
11:24 Технические эксперты Еврокомиссии ознакомились с условиями проживания беженцев в ТЛЦ Общество
11:23 В Столинском районе продают бывшие свинокомплекс и винзавод Регионы
11:19 Эксперт: санкции Запада принесли Беларуси миллиарды долларов Экономика
11:17 В Минске вынесли приговор мужчине за ДТП, в котором пострадала его дочь Происшествия
11:14 Петришенко: государство делает все для максимальной инклюзии людей с инвалидностью Общество
11:11 "Надо каленым железом вырезать недостатки". Лукашенко требует обеспечить сохранность скота Президент
11:06 Европейские пункты пропуска выполнили договоренности по пропуску фур на 75% Регионы
11:05 Лукашенко: люди должны быть одеты и накормлены Президент
11:04 Управление делами Президента передало помощь для беженцев на границе Общество
10:58 Рыженков: "Минская смена" выстроит диалог молодежи и старшего поколения по госуправлению Общество
10:56 В Пинском районе нашли заблудившуюся на болоте сборщицу клюквы Происшествия
10:54 Лукашенко о стратегии для АПК: надо побыстрее выходить на экспорт продукции в $7 млрд Президент
10:51 МВД: Беларусь совместно с МОМ и УВКБ ООН вырабатывает меры по возвращению беженцев с границы Общество
10:44 "Витебскоблимущество" впервые продает принадлежащие региону акции ОАО "Керамика" на бирже Экономика
10:39 Беларусь инициирует рассмотрение на заседании Исполкома ВОЗ фактов издевательства над беженцами со стороны Польши Общество
10:28 Представители БГУ завоевали пять дипломов на конкурсе ГИС-проектов Общество
10:28 В Испании для разгона протестующих полиция применяет резиновые пули и бронетранспортер В мире
10:26 Вынесен приговор гомельчанину, передававшему данные милиционеров экстремистским Telegram-каналам Происшествия
10:23 Группа технических экспертов Еврокомиссии знакомится с условиями проживания беженцев в ТЛЦ Общество
10:16 Бегун: беженцы не обращались к белорусской стороне за предоставлением убежища Общество
10:13 Зампредседатели ГПК проведут 24 ноября личные приемы граждан Общество
10:11 Бегун: 118 беженцев в индивидуальном порядке покинули Беларусь 22 ноября Общество
10:05 Минская областная нотариальная контора переехала в новое здание Регионы
10:04 Петришенко: мы рекомендуем ВОЗ принять меры по скорейшему разрешению кризиса на границе Общество
09:45 Национальные киностудии стран СНГ расширяют сотрудничество Культура
09:38 Дзермант: польские ультиматумы и блокады идут от злобы и бессилия Общество
09:35 Беженец в ТЛЦ: ждем открытия границы, домой не вернемся Общество
09:23 Минчанка разместила объявление на интернет-площадке и лишилась Br700 Происшествия
09:22 В Беларуси за сутки в лесах потерялись 4 человека Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
23 ноября 2021, 10:23

Группа технических экспертов Еврокомиссии знакомится с условиями проживания беженцев в ТЛЦ

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
Технические эксперты Еврокомиссии ознакомились с условиями проживания беженцев в ТЛЦ
Управление делами Президента передало помощь для беженцев на границе

23 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Группа технических экспертов Еврокомиссии прибыла в пункт временного размещения в транспортно-логистический центр на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас эксперты ЕК знакомятся с тем, как живут беженцы в ТЛЦ. Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк рассказал экспертам, как организован быт, питание, медобслуживание беженцев. "Есть необходимый запас продуктов. Процесс питания проходит организованно. Потоки женщин, детей и взрослых разведены, - отметил он. - Круглосуточно дежурит две бригады скорой помощи. Ежедневно медики консультируют 40-70 человек. Сейчас в больницах находятся трое детей и двое взрослых беженцев. Выявлен один случай коронавируса".-0-

Фото Леонида Щеглова

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
беженцы Еврокомиссия
Новости рубрики Общество
"Серебряный юбилей": выставка к выпуску первой белорусской памятной монеты открылась в Минске
Технические эксперты Еврокомиссии ознакомились с условиями проживания беженцев в ТЛЦ
Фото из архива Петришенко: государство делает все для максимальной инклюзии людей с инвалидностью
Фото "Гродзенская праўда" Управление делами Президента передало помощь для беженцев на границе
Фото "Минск-Новости" Рыженков: "Минская смена" выстроит диалог молодежи и старшего поколения по госуправлению
МВД: Беларусь совместно с МОМ и УВКБ ООН вырабатывает меры по возвращению беженцев с границы
Главное
Лукашенко о стратегии для АПК: надо побыстрее выходить на экспорт продукции в $7 млрд
Петришенко: мы рекомендуем ВОЗ принять меры по скорейшему разрешению кризиса на границе
Беженец в ТЛЦ: ждем открытия границы, домой не вернемся
Компания "Флекс-н-ролл ПРО", резидент "Великого камня", прошла международный аудит SMETA
Топ-новости
Лукашенко: люди должны быть одеты и накормлены
"Надо каленым железом вырезать недостатки". Лукашенко требует обеспечить сохранность скота
Технические эксперты Еврокомиссии ознакомились с условиями проживания беженцев в ТЛЦ
Группа технических экспертов Еврокомиссии знакомится с условиями проживания беженцев в ТЛЦ
Беларусь инициирует рассмотрение на заседании Исполкома ВОЗ фактов издевательства над беженцами со стороны Польши
Арчаков о нападках на Беларусь: Западу нужна показательная порка, публичная казнь
Эксперт: санкции Запада принесли Беларуси миллиарды долларов
Управление делами Президента передало помощь для беженцев на границе
Рыженков: "Минская смена" выстроит диалог молодежи и старшего поколения по госуправлению
Бегун: беженцы не обращались к белорусской стороне за предоставлением убежища
Minsk World продолжает радовать жильцов! Новоселье празднуют в чемпионском доме "Пекин"!
Щастный: Польшей должен озаботиться Гаагский трибунал
Гуманитарный груз для беженцев прибудет в Беларусь 25 ноября
Компания Parimatch получила "золото" премии Effie
В Беларуси вводят дополнительные льготы и преференции на ввоз электромобилей
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Международный кинофестиваль "Лістапад" Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.