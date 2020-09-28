Груз ответственности за сохранение памяти о войне лежит в первую очередь на молодежи - Лискович

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Груз ответственности за сохранение памяти о войне лежит в первую очередь на молодежи. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович во время заседания секции "Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне - основа воспитания патриотизма и гражданской ответственности" на VII Форуме регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Стартовали мероприятия VII Форума регионов Беларуси и России Центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором будут подведены итоги работы секций, обсуждены ключевые вопросы и принят итоговый документ.

"Мы не можем оставить без внимания вопросы сохранения исторической памяти о нашей общей Великой Победе. Наши отцы и деды остановили катастрофу. Но мир игнорирует трагические уроки прошлого. Сегодня мы все больше говорим о необходимости не только сохранить, но и защитить Победу наших народов. Груз этой ответственности лежит в первую очередь на молодежи. Именно молодому поколению белорусов и россиян предстоит приложить все усилия, чтобы сберечь мир и спокойствие в наших странах, помня о том, через что прошли наши народы", - сказал Виктор Лискович.

Беларусь и Россия реализовали комплекс мер и инициатив на уровне системной государственной политики по увековечиванию памяти о войне и ее героях. "Одним из таких проектов является возведение Ржевского мемориала Советскому солдату. Также проводится реконструкция объектов Брестской крепости", - отметил председатель Постоянной комиссии.

VII Форум регионов Беларуси и России проходит 28-29 сентября в режиме видеоконференции. Он посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России". Организованы пять секций по нескольким тематическим направлениям: парламентское сотрудничество, совместные экономические проекты, подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, противодействие героизации нацизма, повышение активности сельской молодежи. Пройдут также совместное заседание деловых советов Беларуси и России и экспертная сессия высокого уровня "Образование как основа исторической памяти и дальнейшего интеграционного развития Союза Беларуси и России".

Вопросы регионального сотрудничества, выполнения документов, принятых на предыдущих форумах, развития научно-технического сотрудничества двух стран рассмотрят на заседании Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России по межрегиональному сотрудничеству.

Центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором будут подведены итоги работы секций, обсуждены ключевые вопросы и принят итоговый документ.-0-

Фото Оксаны Манчук