Грузинский дом планируется открыть в Минске в августе

22 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Грузинский дом планируется открыть в Минске 25 августа. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия сегодня на пресс-конференции ко Дню независимости Грузии, передает корреспондент БЕЛТА.
"Это будет своего рода выставка-магазин, где можно будет ознакомиться с грузинскими товарами, продегустировать их", - сказал дипломат.
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