Грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании "Трансавиаэкспорт" с медицинским грузом приземлился в Минске

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 26 апреля в Минске приземлился самолет с очень важным для Беларуси гуманитарным грузом, сообщает корреспондент БЕЛТА, со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Груз сопровождала в Беларусь команда спасателей во главе с заместителем министра МЧС Анатолием Долголевцем.

Груз собрали для белорусских учреждений здравоохранения белорусские и китайские предприятия и организации. Так, компания Wargaming поставила 700 тыс. медицинских хирургических масок-респираторов KN95, которые получат медики во всех областях страны.

Медикаменты, которые доставили сегодня, были выбраны в соответствии с запросами. Так, в Минск прибыли упаковки противовирусного средства "Фавипиравир", доказавшего свою эффективность в лечении COVID-19. Этот препарат, а также 200 тыс. респираторов и реагенты для 9,6 тыс. тестов переданы Минздраву компанией "Энерго-Оил".

Работы по формированию и отправке помощи велись в тесном сотрудничестве Правительства, министерств обороны, здравоохранения, иностранных дел и по чрезвычайным ситуациям. Вес груза - более 50 т.

По традиции в разгрузке груза из Пекина приняли участие курсанты УГЗ МЧС. Заказчиком медицинской партии из Китая выступает МЧС Беларуси, организатором ее получения в КНР - МИД. Министерство транспорта и коммуникаций уполномочено обеспечить доставку и сопровождение груза в страну.

Как сообщает сайт МЧС Республики Беларусь, полет прошел в штатном режиме.

В аэропорту Пекина местными службами была организована погрузка. Таможенный и пограничный комитеты Республики Беларусь, Министерство иностранных дел нашей страны оказали максимальное содействие в решении всех вопросов.

Груз незамедлительно будет передан Министерству здравоохранения.

Напомним, что Беларусь стала первой страной в мире, которая оказала гуманитарную помощь КНР.-0-