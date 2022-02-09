Грызлов рассказал об экспорте белорусских товаров через российские порты

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские товары смогут поступать на экспорт через российские порты вместо литовских уже в этом году, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов, сообщают РИА Новости.

Он отметил, что в контексте санкций ЕС против Беларуси обсуждались вопросы транспортировки белорусской продукции, которая поставлялась на экспорт через литовский порт в Клайпеде, через порты Санкт-Петербурга и Ленобласти.

"Я думаю, что это направление, оно будет реализовано уже в текущем году, в ближайшее время, и мы сможем помочь Беларуси в перевалке их продукции, которая идет на экспорт через эти порты", - сказал Борис Грызлов в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Бориса Грызлова, западные санкции только способствуют тому, что Беларусь и Россия больше интегрируются и укрепляют свою экономику за счет партнерства.

Посол также заявил, что единый рынок нефти России и Беларуси - это вопрос 2023 года. "Будет обсуждаться единый рынок нефти, думаю, что это вопрос уже 2023 года", - сказал дипломат.-0-