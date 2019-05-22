ГТК Беларуси будет сотрудничать с Агентством по борьбе с наркотиками Минюста США

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный таможенный комитет Беларуси и Агентство по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в ГТК.
Положения меморандума ориентированы на совместное противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также борьбу с преступлениями, связанными с легализацией денег, которые получены в результате подобной преступной деятельности. Документом предусмотрено своевременное информирование друг друга о необходимых сведениях для обнаружения, пресечения и расследования таких таможенных правонарушений.
В ГТК подчеркнули, что реализация положений меморандума будет способствовать устранению факторов, отрицательно влияющих на торговлю и экономическое развитие стран, а также недопущению действий, представляющих угрозу здоровью населения.-0-
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