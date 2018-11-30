ГТК: белорусские перевозчики не испытывают трудностей при пересечении границы с Украиной

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские перевозчики не испытывают трудностей при пересечении границы с Украиной, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

Белорусские дальнобойщики пересекают украинскую границу без проблем, подчеркнул председатель ГТК. Некоторые неудобства возникали, когда владельцы автомобилей с европейскими номерами проводили в приграничных районах Украины акции протеста против нового законодательства о растаможке, сейчас ситуация постепенно нормализуется.

Как сообщали ранее БЕЛТА в ГПК, пункты пропуска на границе с Украиной - международные автодорожные и железнодорожные - работают в штатном режиме, обстановка существенных изменений не претерпела, это касается в том числе пропуска граждан России. Массовых возвратов или непропуска их на территорию Украины пока не фиксируется. Единственное неудобство может быть связано с тем, что люди, возвращаясь, вынуждены дважды проходить контроль, отметил Юрий Сенько.

За истекшие сутки в различных аэропортах Украины было отказано во въезде 50 россиянам, которые прилетели из Беларуси. Авиарейсами возвращен из Киева 41 человек, из Запорожья 3, из Одессы 2, из Харькова 4. С начала недели самолетами различных авиаперевозчиков, в том числе иностранными, в Минск были возвращены 144 непропущенных гражданина России.

В Украине принято решение ограничить въезд мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал во время совещания по обороноспособности. По его словам, в пунктах пропуска усилены меры контроля. "Граждан Российской Федерации, которые едут на похороны или с какой-либо гуманитарной целью, мы пропускаем", - отметил он. Президент Украины Петр Порошенко рекомендовал усилить требования к регистрации граждан РФ в областях, в которых введено военное положение. Закон об утверждении указа о введении военного положения в Украине был подписан 28 ноября.-0-