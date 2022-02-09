ГТК: литовская сторона продолжает оформлять транспорт в ручном режиме

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовская сторона продолжает оформление транспорта в ручном режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.

"7 февраля Государственный таможенный комитет информировал об обновлении литовской стороной программных продуктов на границе, которое планировали завершить к 13.00 8 февраля. Вместе с тем оформление транспортных средств в литовских пунктах пропуска продолжается в ручном режиме, работа программных продуктов так и не восстановлена, а о сроках ее возобновления сопредельная сторона не сообщает", - рассказали в ГТК.

Такая ситуация негативно влияет на пропускную способность пунктов пропуска "Каменный Лог", "Бенякони", "Котловка", "Привалка" и "Видзы". "Отмечается, что Литовская Республика продолжает не выполнять договоренности по приему транспортных средств и оформляет только 70% транспортных средств от положенного количества. Водителям, следующим через пункты пропуска на белорусско-литовской границе, нужно учитывать эту информацию", - добавили в ГТК.-0-