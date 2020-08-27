ГТК: на гуманитарку из Польши у водителя фуры не было документов

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненская региональная таможня подтвердила факт прибытия из Польши в пункт пропуска "Берестовица" фуры с якобы гуманитарной помощью. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете. Грузовой автомобиль, принадлежащий польской фирме-перевозчику, прибыл в пункт пропуска 26 августа в 21.33. Водитель - гражданин Беларуси - в 22.29 прошел паспортный контроль. После этого он представил сотрудникам таможни международную товарно-транспортную накладную. По словам водителя, документ он заполнил собственноручно по указанию диспетчера фирмы-перевозчика. "В накладной указано, что в грузовом отсеке авто перевозятся шпроты в помидорном соусе массой 12,7 т. Отправитель груза - польская компания, получатель - белорусская. Каких-либо обозначений, что этот груз является гуманитарной помощью, нет. А указанный в накладной получатель не числится в перечне получателей гуманитарной помощи Беларуси", - рассказали в ГТК. Как отметили в комитете, иные документы, необходимые для таможенного оформления, отсутствовали. На предложение таможенников запросить их у отправителя груза водитель отреагировал отрицательно. По состоянию на 14.00 27 августа он так и не представил требующиеся документы. Диспетчер перевозчика также отказал в направлении документов как в бумажном, так и в электронном виде. Таможня выставила требование водителю о необходимости принятия решения и дальнейших действиях в отношении груза.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!