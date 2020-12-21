ГТК намерен сосредоточиться на развитии электронной таможни

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внедрение электронных технологий станет главным направлением в деятельности Государственного таможенного комитета. Об этом заявил журналистам новый председатель ГТК Владимир Орловский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главная задача - чтобы и белорусский экспорт уходил буквально за минуты, и импортное сырье, комплектующие для наших производств оформлялись в кратчайшие сроки", - сказал Владимир Орловский.

Новый руководитель ГТК напомнил, что сейчас в таможенных органах проводят эксперимент по удаленному оформлению грузов, когда регистрация товаров проходит в одном пункте, а занимается ею сотрудник совсем другой таможни. В следующем году эту технологию планируется внедрить по всей стране.

Владимир Орловский обратил внимание, что если пять лет назад импортный товар оформлялся сутки-двое, то сейчас около 85% иностранных грузов со всеми проверками и взиманием платежей оформляются за два часа. "Но мы стараемся даже эти сроки сокращать, в том числе за счет электронных технологий", - подчеркнул он.

По словам председателя ГТК, несмотря на пандемию коронавируса, транзит грузов через Беларусь и в целом грузопоток в стране не уменьшились. "Грузы идут. Те люди, которые у нас оформляли перемещение физических лиц через границу, усилят грузовое направление. И это позитивно скажется на оформлении грузов", - убежден Владимир Орловский.-0-