ГТК: ограничения по беспошлинному ввозу товаров до 500 евро не затронут обычных туристов

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения по беспошлинному ввозу товаров до 500 евро не затронут обычных туристов, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель ГТК обратил внимание, что белорусы из числа обычных туристов при беспошлинном ввозе не достигают "потолка" установленных лимитов. По его словам, жители приграничья также ввозят товары в далеких от максимальных пределов объемах и стоимости. Ограничения направлены на тех, кто закупается за границей в коммерческих целях.

"Люди, которые для личного пользования ввозят небольшое количество вещей, - здесь никаких вопросов не было и не будет", - подчеркнул Юрий Сенько.

Как сообщалось, граждане стран Евразийского экономического союза с 1 января 2019 года смогут беспошлинно ввозить на единую таможенную территорию ЕАЭС товары для личного пользования на сумму не более чем 500 евро, вес которых не превышает 25 кг.

Граждане стран ЕАЭС с 1 января смогут беспошлинно ввозить товары не более чем на 500 евро Ранее такие лимиты планировалось ввести постепенно к 1 января 2021 года. Сейчас норма беспошлинного ввоза составляет 1500 евро и 50 кг.

Ранее такие лимиты планировалось ввести постепенно к 1 января 2021 года. Сейчас норма беспошлинного ввоза составляет 1500 евро и 50 кг. В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, страны - участники союза имеют право лишь ужесточать нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне.

Данное решение Совета ЕЭК вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования. В ЕАЭС входят Беларусь, Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.-0-