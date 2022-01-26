ГТК пояснил причины очередей на границе с Литвой и Польшей

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский сегодня в беседе с журналистами пояснил причины очередей на границе с Литвой и Польшей, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас по всем направлениям (польскому, украинскому, литовскому, латвийскому) есть соглашения с сопредельной страной о количестве оформляемых транспортных средств (то есть принимаемых к себе) по каждому пункту пропуску. На въезд всегда оформление сложнее, контроль больше, так что очередь зависит от того, как сопредельная сторона принимает автомобили. Последние 2-3 года у нас регулярно очереди на литовском направлении, потому что те нормы, которые установлены в наших соглашениях, коллеги не всегда выполняют. Это системная проблема. Если бы нормы выполнялись, думаю, таких очередей бы точно не было", - сказал Владимир Орловский.

Кроме того, с прошлого года литовская сторона реконструирует самый большой пункт пропуска на границе с Беларусью - "Мядининкай". После начала реконструкции пропускная способность сократилась в 2 раза.

Что касается польского направления, ситуация на границе связана с закрытием пункта пропуска "Кузница Белостокская" (с белорусской стороны "Брузги"). "Это было неожиданно, перевозчики были не готовы к закрытию. Это произошло в конце года, когда наибольший грузопоток, импортеры и экспортеры стараются закрыть свои контракты. Так что ситуация была очень напряженная. В начале года немного легче, но все равно очереди есть", - отметил председатель ГТК.

"Мы на въезд свою норму выполняем, стараемся делать и больше. Кроме того, проведен ряд переговоров на своем уровне - как с руководством таможенных служб Польши и Литвы, так и по линии МИД. Мы предлагали открыть хотя бы один из трех закрытых пунктов пропуска на польском направлении и снизить нагрузку. К сожалению, наши коллеги нас не слышат, прикрываясь либо ковидом, либо мигрантами, либо еще какими-то вопросами", - констатировал Владимир Орловский.

Он обратил внимание, что, несмотря на закрытие пунктов пропуска, грузопоток через Беларусь растет.-0-