ГТК: работа программ в литовских пунктах пропуска не восстановлена

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа программных продуктов контролирующих служб литовских пунктов пропуска не восстановлена. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.

"Работа программных продуктов контролирующих служб литовских пунктов пропуска не восстановлена, их обновление продлится как минимум до 15 февраля. Соответственно с 7 февраля литовская сторона оформляет транспорт в ручном режиме, что серьезно сказывается на увеличении очередей на выезд из Беларуси. Договоренности по приему транспортных средств литовской стороной за прошедшие сутки выполнены только на 40%. Меньше всего транспортных средств проследовало через пункт пропуска "Каменный Лог" - 152 автомобиля при норме в 500", - рассказали в ГТК.

Через польские пункты пропуска за прошедшие сутки въехало 65% от установленной нормы.

Таможенными органами Беларуси принимаются все необходимые меры по обеспечению максимального оформления транспортных потоков, следующих через таможенную границу. Беларусь в полной мере выполняет закрепленные двусторонними соглашениями нормы и принимает все транспортные средства, подачу которых обеспечивают сопредельные государства. Государственный таможенный комитет в очередной раз проинформировал литовскую сторону о сложившейся ситуации и необходимости принятия соответствующих мер.-0-