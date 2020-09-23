ГТК сообщает о технических сбоях в работе инфосистем таможенных органов

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Государственном таможенном комитете рассказали о технических сбоях в работе информационных систем на внутренних пунктах таможенного оформления, сообщает БЕЛТА.

В настоящее время восстанавливается процесс приема и обработки электронных таможенных документов. "До того как наладится работоспособность информационных систем, предлагаем субъектам хозяйствования использовать декларации на товары на бумажном носителе с представлением ее электронного вида. Предъявлять такие декларации необходимо в пунктах таможенного оформления, в зонах таможенного контроля которых размещены товары на временное хранение", - отметили в ГТК.

В случае размещения товаров на временное хранение во временных зонах таможенного контроля, созданных на складах получателей товаров, в том числе уполномоченных экономических операторов, декларации на товары следует подавать в ПТО, в которых зарегистрированы соответствующие уведомления.

Уведомления о размещении товаров на временное хранение в зонах таможенного контроля, где нет таких пунктов, необходимо представить в бумажном виде в ближайший ведомственный ПТО для их регистрации. При необходимости субъекты внешнеэкономической деятельности могут обратиться в пункт таможенного оформления, чтобы он продлил работу.

"Чтобы исключить двойной выпуск одних и тех же товаров, просим отозвать декларацию, ранее поданную в виде электронного документа и не прошедшую регистрацию в информационной системе таможенных органов", - сказали в ГТК. Если она прошла регистрацию, необходимо предъявить копию представленной декларации, на которой таможенный орган проставит соответствующие отметки.

Для таможенной процедуры экспорта декларации на товары могут быть поданы в ближайший пункт таможенного оформления.

"О восстановлении приема документов в электронном виде будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства", - добавили в ГТК.-0-