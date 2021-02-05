ГТК: во втором полугодии 2020 года резко возросло число попыток незаконного ввоза валюты в Беларусь

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня зафиксировала резкий рост числа попыток незаконного ввоза валюты во втором полугодии 2020 года. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский перед заседанием коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотя границу стало пересекать меньше людей, но число выявленных попыток незаконного ввоза валюты в страну во втором полугодии 2020 года резко возросло. Мы связываем этот факт с тем, что часть этих средств, возможно, предназначалась для финансирования деструктивных элементов", - сказал Владимир Орловский.

Особое внимание таможня уделяет борьбе с наркотрафиком. В 2020 году из незаконного оборота изъято более 950 кг наркотиков, что в 1,5 раза больше, чем в 2019-м. "Такой результат связан с усилением работы в этом направлении. Мы применяем новые методы, формы, технологии борьбы с ввозом наркотиков, в том числе систему управления рисками, инспекционно-досмотровые комплексы", - отметил председатель ГТК.-0-