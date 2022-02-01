Губернатор Санкт-Петербурга: меня очень поразило, как вы цените историю

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил главу белорусского государства Александра Лукашенко за теплый прием и отметил, что был приятно удивлен красотой Дворца Независимости, в интерьерах которого много национальной белорусской тематики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Меня очень поразило, как вы цените историю. И те знамена, награды Советского Союза, которых была удостоена республика… Они хранятся, и не где-то, а здесь, в главном зале их можно посмотреть (речь о знаменах времен БССР, символизирующих особые заслуги республик СССР, расположенных в Зале торжественных церемоний. - Прим. БЕЛТА). А напротив - другое национальное достояние республики, ее древняя история (имеется в виду созданная по старинным технологиям копия слуцкого пояса. - Прим. БЕЛТА). Это очень впечатляет", - поделился губернатор Санкт-Петербурга.

Александр Лукашенко и Александр Беглов

Он также высказал слова огромной признательности лидерам Беларуси и России за мужество и стойкость в отстаивании исторических ценностей. "Это объединяет вокруг вас миллионы и миллионы людей, не только в наших странах, но и во всем мире", - сказал Александр Беглов.

По его словам, Санкт-Петербург делает все, чтобы развивать тесные взаимоотношения с Беларусью.-0-

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