Губернаторы отрабатывают взаимодействие на сборе по военной безопасности

Во время учебных стрельб. Фото из архива

19 февраля, Витебский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На базе полигона Лосвидо в Витебском районе сегодня проходит сбор по вопросам военной безопасности и обороны Беларуси с руководящим составом исполнительных комитетов областей и Минска, региональных комиссариатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Основной целью мероприятия является повышение уровня индивидуальной подготовки участников. Их знакомят с основными тенденциями развития военно-политической обстановки вокруг Беларуси, ролью и местом территориальной обороны в современных вооруженных конфликтах, основами применения территориальных войск. Организована демонстрация вооружения, особенностей размещения и порядка действий формирований территориальных войск и подразделений сил спецопераций. Практическая часть сбора включает отработку действий подразделений в населенном пункте и в тылу противника, в том числе с применением водолазов. Важной частью станет вручение знамен территориальной обороны руководящему составу областных и Минского городского исполкомов.

Такие мероприятия проводятся систематически. "Суть нынешнего сбора в том, что до участников доведены особенности ведения вооруженной борьбы на временно захваченной противником территории, основные тенденции изменений военно-политической обстановки, подходы Генштаба ВС к организации и ведению территориальной обороны", - отметил начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны Беларуси Александр Вольфович.

"Самое главное: выстроена действенная система подготовки должностных лиц территориальной обороны, - констатировал он. - Во-первых, с губернаторами мы ежегодно проводим сбор теоретической и практической направленности. Помимо этого, в нашей Военной академии введена специализация "территориальная оборона". Также на базе этого учреждения дважды в год мы готовим на курсах руководителей районов и их заместителей, где доводятся все основы и стоящие перед ними задачи в военный период".

В целом вопросам территориальной обороны уделяется большое внимание. 2020 год также будет насыщен соответствующими мероприятиями. Запланированы учения в Гродненской, Гомельской и Могилевской областях, штабные тренировки. Кроме того, Генштабом будут проведены внезапные комплексные проверки районных штабов территориальной обороны, добавил первый замминистра обороны.

По словам председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева, основная задача участников сбора - получить комплексные знания по теме. "Каждый мужчина должен знать, как защитить свою семью, а руководитель обязан понимать, как защитить подведомственный ему регион. Меняется техника, нужно идти в ногу со временем, понимать, с каким оружием стоять у границы", - убежден он.

Руководитель области также акцентировал внимание на совершенствовании подходов со стороны организаторов сборов территориальной обороны и более ответственном отношении призывников, участвующих в таких мероприятиях.

Сбор проводится в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил по предназначению в 2019/2020 учебном году.-0-