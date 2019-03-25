ГУБОПиК МВД выявило 15 договорных матчей, 29 - под подозрением

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД продолжают устанавливать факты организации договорных матчей в игровых видах спорта. Как сообщили в эфире телеканала ОНТ 24 марта, уже доказано 15 договорных официальных матчей и еще 29 - находятся под подозрением, сообщает БЕЛТА.
Как отметил начальник третьего управления ГУБОПиК МВД Михаил Бедункевич, установлена причастность клубов высшей, первой и даже второй лиг к участию в договорных матчах сезона 2017-2018 годов. "У нас есть примеры, когда до 10 футболистов в одном матче были задействованы в обеспечении нужного результата", - сказал он.
Одна из законодательных идей ГУБОПиК касается футбола. Предлагается уголовно наказывать не только за официальные договорные матчи, но и договорные товарищеские встречи, которые проходят на территории другой страны (если участники - граждане Беларуси).-0-
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