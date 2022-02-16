ГУБОПиК: мы не допустим нападения на избирательные участки и государственных должностных лиц

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы не допустим нападения на избирательные участки и на государственных должностных лиц, заявил в эфире СТВ начальник отдела ГУБОПиК МВД Вячеслав Орловский, сообщает БЕЛТА.

После провала "протестной" весны 2021 года, когда не удались ни теракты, ни выводы людей на улицы, была предпринята попытка создать подпольную террористическую сеть - план "Перамога".

"План "Перамога" - это инициатива Bypol, которая предполагает объединение, вербовку, подбор людей для осуществления террористической деятельности", - рассказал заместитель начальника ГУБОПиК Михаил Бедункевич.

Коварство заключается в том, что посетив однажды этот бот - выйти обратно уже невозможно. И если кто-то захочет отойти от противоправных дел - это просто не позволят шантажом и провокациями.

"Люди, прошедшие эту инициативу, обрекают себя фактически на уголовную ответственность. Они становятся зависимыми от хозяев, которые находятся в Польше. Они не могут ничего сделать и фактически являются объектами шантажа и манипулирования с их стороны", - уточняет замначальника.

"Если участники плана "Перамога" совершат нападение на избирательные участки, объекты инфраструктуры, государственных должностных лиц, сотрудников правоохранительных органов - их ожидает полный разгром", - сказал Вячеслав Орловский.

Их действия будут квалифицированы как террористические акты. "И все эти террористические крысы будут загнаны нами в угол и задержаны. А те, кто попытается оказать хотя бы малейшее вооруженное сопротивление, - будут нами уничтожены", - добавил начальник отдела ГУБОПиК.-0-