ГУБОПиК: наши враги даже не догадываются о тех методах, которыми мы сегодня владеем

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наши враги даже не догадываются о тех методах, которыми мы сегодня владеем. Об этом заявил в эфире СТВ начальник ГУБОПиК МВД Андрей Паршин, сообщает БЕЛТА.

"Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, оперативники подразделения работают на упреждение. Наши враги даже не догадываются о тех методах, которыми сегодня мы владеем. Стоит отметить, что подготовку к длительному противостоянию, в том числе в информационном пространстве, мы начали задолго до событий августа 2020 года", - сказал Андрей Паршин.

По его словам, белорусские правоохранители очень многому научились за прошедший период. "А поэтому каждое из действий нами прогнозируется и фактически известно заранее. Арсенал оперативных наработок, которыми мы владеем, многократно превосходит имеющиеся ресурсы противника. Мы знаем их планы. Ответственно заявляю: всем вашим дорогостоящим инициативам сбыться не суждено. Все виновные будут привлечены к ответственности, где бы они ни находились. Возмездие рано или поздно найдет каждого", - отметил начальник ГУБОПиК.-0-