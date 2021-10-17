ГУБОПиК: ряд инфоресурсов в ближайшие дни будет признан экстремистскими формированиями

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ряд информационных ресурсов в ближайшие дни будет признан экстремистскими формированиями, сообщил начальник отдела ГУБОПиК Вячеслав Орловский в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Экстремистское формирование - это объединение людей, группа граждан, которые объединились благодаря тех же Telegram-ресурсов. У нас есть в разработке такие ресурсы, которые буквально в самые ближайшие дни будут признаны экстремистскими формированиями. Встанет вопрос об уголовном преследовании их создателей, администраторов, активных участников, которые занимались репостами, различными сливами, перепубликациями и другими действиями, направленными на их популяризацию среди населения, а соответственно, на причинение вреда интересам национальной безопасности нашей страны", - сказал Вячеслав Орловский.

"Поэтому я прошу всех граждан: чтобы остаться в стороне от этих отъявленных экстремистов, следует отписаться от этих каналов и обезопасить себя от любых вопросов со стороны правоохранительных органов", - обратил он внимание.

Начальник отдела ГУБОПиК отметил, что различные пропаганда деструктивных Telegram-каналов и Telegram-чатов, иные действия (слив данных, репосты, комментарии) в настоящее время влекут административную ответственность. Однако благодаря постановлению Совета Министров №575, принятому 12 октября 2021 года, вступает в силу новый юридический институт экстремистских формирований.

"Соответственно экстремистские Telegram-каналы и Telegram-чаты после того, как мы признаем их экстремистскими формированиями, вместе с аудиторией могут попасть под уголовную ответственность. И только с момента признания их экстремистским формированием начинаются вопросы уголовного преследования", - пояснил он.

Вячеслав Орловский рассказал также, будет ли какая-либо ответственность для подписчиков деструктивных Telegram-каналов, которые просто знакомятся с информацией, размещенной там. По его словам, никаких вопросов со стороны правоохранительных органов не будет при условии, если человек никоим образом не участвовал в развитии этих экстремистских информационных ресурсов.

Начальник отдела ГУБОПиК заметил, что электронный след остается. Технические возможности позволяют деанонимизировать администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских телеграм-каналов и чатов, нужно всего лишь время. "Если заняться конкретной личностью, направить туда усилия, спустя определенное время данные этой личности будут установлены. Практически всех можно деанонимизировать. Современные компьютерные программы позволяют это сделать", - подчеркнул он.

Впрочем, заметил Вячеслав Орловский, уголовная ответственность - это не единственное последствие для участников экстремистских формирований. Законом о противодействии экстремизму для таких граждан предусмотрен 5-летний запрет после отбытия наказания на занятие педагогической деятельностью, государственную, военную службу, на возможность иметь огнестрельное оружие и др. Более того, эти граждане будут подлежать особому финансовому контролю.

По подсчетам ГУБОПиК, сейчас в стране насчитывается 327 деструктивных Telegram-каналов и Telegram-чатов. Их контент по решению судов признан экстремистскими материалами.-0-