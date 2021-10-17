ГУБОПиК: ряд инфоресурсов в ближайшие дни будет признан экстремистскими формированиями

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 17 октября 2021
Минск Ясно +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:34 Богуш: объединение ЦТ и школьных экзаменов разгрузит вступительную кампанию для абитуриентов Общество
22:08 Белорусские самбисты завоевали 11 медалей на молодежном ЧМ в Греции Спорт
21:30 Дубль Дембо Дарбо помог "Шахтеру" обыграть "Торпедо-БелАЗ" в чемпионате Беларуси Спорт
21:13 Кочанова: общественное обсуждение предлагаемых изменений в Конституцию будет широкомасштабным Общество
21:11 МОК: атлеты высоко оценили готовность Пекина к зимним Играм Спорт
21:10 Исполком МОК утвердил принципы квалификации к Играм-2024 в Париже Спорт
20:41 Директор Европейского регионального бюро ВОЗ: мы никогда не рекомендовали введение полного локдауна Общество
20:25 Ханс Клюге разъяснил, почему вакцина "Спутник V" до сих пор не зарегистрирована в Европе Общество
20:16 ГУБОПиК: ряд инфоресурсов в ближайшие дни будет признан экстремистскими формированиями Общество
19:52 Хоккеисты минского "Динамо" выиграли у "Адмирала" в матче чемпионата КХЛ Спорт
19:43 Прибыль от реализации продукции БМЗ с начала года составила $170 млн Экономика
19:19 Гандболисты "Машеки" выиграли у "Добеле" в розыгрыше Кубка ЕГФ Спорт
19:10 Как правильно топить печь? Важные советы от МЧС Ссылки на БелТА Плюс
18:59 Умер один из мастеров итальянского абстракционизма Акилле Перилли В мире
18:26 Хоккеисты "Салавата Юлаева" прервали победную серию "Металлурга" в чемпионате КХЛ Спорт
17:56 Дорожную разметку в Минске ночью нанесут на 7 участках Регионы
17:53 Саудовская Аравия возобновила работу аэропортов с полной пропускной способностью В мире
17:47 Белорус Андрей Фильчук выиграл турнир по теннису на колясках в Москве Спорт
17:37 Минский автозавод представил технику на выставке в Кишиневе Экономика
17:29 Белорус Егор Герасимов пробился в основную сетку Кубка Кремля Спорт
17:15 В Гомеле задержан мужчина, напавший на девушку Происшествия
17:00 Минское "Динамо" победило футболистов "Руха" в матче чемпионата Беларуси Спорт
16:53 Бобр добр? Развеиваем мифы о грозных строителях плотин Общество
16:27 Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Польше В мире
16:16 Футболисты ЦСКА победили "Урал" в чемпионате России Спорт
16:09 На юго-западе Германии потерпел крушение вертолет В мире
16:03 Фигуристы Виктория Семенюк и Илья Юхимук выиграли турнир Ice Star в Минске Спорт
15:47 В Грузии заявили о начале пятой волны коронавируса В мире
15:32 Приморский край заинтересован в белорусской сельхозтехнике Экономика
15:01 ВРЗ и "Витэн" сыграли вничью в чемпионате Беларуси по мини-футболу Спорт
Все новости
Все новости
Общество
17 октября 2021, 20:16

ГУБОПиК: ряд инфоресурсов в ближайшие дни будет признан экстремистскими формированиями

Фото из архива
Фото из архива

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ряд информационных ресурсов в ближайшие дни будет признан экстремистскими формированиями, сообщил начальник отдела ГУБОПиК Вячеслав Орловский в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Экстремистское формирование - это объединение людей, группа граждан, которые объединились благодаря тех же Telegram-ресурсов. У нас есть в разработке такие ресурсы, которые буквально в самые ближайшие дни будут признаны экстремистскими формированиями. Встанет вопрос об уголовном преследовании их создателей, администраторов, активных участников, которые занимались репостами, различными сливами, перепубликациями и другими действиями, направленными на их популяризацию среди населения, а соответственно, на причинение вреда интересам национальной безопасности нашей страны", - сказал Вячеслав Орловский.

"Поэтому я прошу всех граждан: чтобы остаться в стороне от этих отъявленных экстремистов, следует отписаться от этих каналов и обезопасить себя от любых вопросов со стороны правоохранительных органов", - обратил он внимание.

Начальник отдела ГУБОПиК отметил, что различные пропаганда деструктивных Telegram-каналов и Telegram-чатов, иные действия (слив данных, репосты, комментарии) в настоящее время влекут административную ответственность. Однако благодаря постановлению Совета Министров №575, принятому 12 октября 2021 года, вступает в силу новый юридический институт экстремистских формирований.

"Соответственно экстремистские Telegram-каналы и Telegram-чаты после того, как мы признаем их экстремистскими формированиями, вместе с аудиторией могут попасть под уголовную ответственность. И только с момента признания их экстремистским формированием начинаются вопросы уголовного преследования", - пояснил он.

Вячеслав Орловский рассказал также, будет ли какая-либо ответственность для подписчиков деструктивных Telegram-каналов, которые просто знакомятся с информацией, размещенной там. По его словам, никаких вопросов со стороны правоохранительных органов не будет при условии, если человек никоим образом не участвовал в развитии этих экстремистских информационных ресурсов.

Начальник отдела ГУБОПиК заметил, что электронный след остается. Технические возможности позволяют деанонимизировать администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских телеграм-каналов и чатов, нужно всего лишь время. "Если заняться конкретной личностью, направить туда усилия, спустя определенное время данные этой личности будут установлены. Практически всех можно деанонимизировать. Современные компьютерные программы позволяют это сделать", - подчеркнул он.

Впрочем, заметил Вячеслав Орловский, уголовная ответственность - это не единственное последствие для участников экстремистских формирований. Законом о противодействии экстремизму для таких граждан предусмотрен 5-летний запрет после отбытия наказания на занятие педагогической деятельностью, государственную, военную службу, на возможность иметь огнестрельное оружие и др. Более того, эти граждане будут подлежать особому финансовому контролю.

По подсчетам ГУБОПиК, сейчас в стране насчитывается 327 деструктивных Telegram-каналов и Telegram-чатов. Их контент по решению судов признан экстремистскими материалами.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
интернет мессенджер социальные сети
Новости рубрики Общество
Фото из архива Богуш: объединение ЦТ и школьных экзаменов разгрузит вступительную кампанию для абитуриентов
Фото из архива Кочанова: общественное обсуждение предлагаемых изменений в Конституцию будет широкомасштабным
Фото из архива Директор Европейского регионального бюро ВОЗ: мы никогда не рекомендовали введение полного локдауна
Фото из архива Ханс Клюге разъяснил, почему вакцина "Спутник V" до сих пор не зарегистрирована в Европе
Бобр добр? Развеиваем мифы о грозных строителях плотин
Фото из архива Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,8 тыс. фур
Главное
Во время саммита О пройденном пути, защите интересов и локомотиве интеграции. Главное из речи Лукашенко на саммите СНГ
Кочанова: общественное обсуждение предлагаемых изменений в Конституцию будет широкомасштабным
Никитина: в развитии регионов нужно сделать акцент на привлечении инвестиций в производственную сферу
Лукашенко поздравил Ксению Галецкую с победой на музыкальном конкурсе Sanremo Junior в Италии
Топ-новости
В окружении Лукашенко обратили внимание на то, что и как пьет Президент на саммитах
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ: мы никогда не рекомендовали введение полного локдауна
Военнослужащие Вооруженных Сил удостоены госнаград и Благодарностей Президента Беларуси
Прибыль от реализации продукции БМЗ с начала года составила $170 млн
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1981 пациент с COVID-19, выписаны 2173
Более 1,8 млн белорусов прошли полный курс вакцинации от COVID-19
Фигуристы Виктория Семенюк и Илья Юхимук выиграли турнир Ice Star в Минске
Кочанова: субботники по наведению порядка и благоустройству стали доброй традицией
Головченко: решение создать Белорусскую стекольную компанию было оправданным и правильным
Белорус Андрей Фильчук выиграл турнир по теннису на колясках в Москве
Минздрав обновил информацию о стационарах для лечения пациентов с COVID-19
Виктория Азаренко вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Виктория Сафонова выиграла международный турнир по фигурному катанию в Минске
ГПК: польские силовики доставили очередную группу беженцев к границе
Сокол: фальсификация истории имеет прикладные цели
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Неделя матери в Беларуси Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.