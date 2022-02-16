ГУБОПиК: у всех есть шанс исправить допущенные ошибки и вернуться к нормальной жизни

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У всех есть шанс исправить допущенные ошибки и вернуться к нормальной жизни, заявил в эфире СТВ начальник ГУБОПиК МВД Андрей Паршин, сообщает БЕЛТА.

"Мы ни в коем случае не допускаем переборов в работе. Каждое задержание, следственные действия, оперативно-разыскные мероприятия проводятся в рамках законов Республики Беларусь, обоснованы безопасностью общества и государства. Ко всем подходим индивидуально. Понимаем, что многие совершили противоправные действия под воздействием сильных эмоций и неверного восприятия текущей ситуации", - сказал Андрей Паршин.

По его словам, у всех есть шанс исправить допущенные ошибки, обратившись к сотрудникам Министерства внутренних дел либо других правоохранительных ведомств. "Только искренне раскаявшись, оказав содействие в выявлении фактов экстремизма, вы сможете вернуться к нормальной жизни, - подчеркнул начальник ГУБОПиК. - Те люди, которые призывают к различного рода преступлениям, - не думают о вашей судьбе. Их забота - это способ зарабатывания денег и достижение политического хайпа".

Андрей Паршин констатировал: "Уверенно заявляю, что мы выстоим в этом противостоянии. Мы - на своей земле. Здесь будут жить наши дети и внуки, будущие поколения белорусов. Мы сохраним для них наше государство таким, каким оно было всегда - спокойным и безопасным".-0-