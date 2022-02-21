Гулевич: сотрудничество в военной сфере не может рассматриваться в отрыве от межгосотношений

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество в военной сфере не может рассматриваться в отрыве от общей риторики и палитры межгосударственных отношений. Об этом сказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич на брифинге для военных атташе, приуроченном ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Сотрудничество в военной сфере не может рассматриваться в отрыве от общей риторики и палитры межгосударственных отношений. Мы не приемлем диктата и односторонних, ущемляющих белорусскую сторону, подходов. Политика по расширению НАТО на Восток расценивается нами как агрессивная и ничем не обоснованная, - сказал Виктор Гулевич. - Она не обеспечивает стабильность в Восточноевропейском регионе, а повышает вероятность вооруженного конфликта".

Начальник генштаба отметил, что происходит эскалация напряженности. И не с территории Беларуси. "Все это привело к необходимости проведения комплекса мер по сдерживанию от подобных агрессивных проявлений и угрозы применения силы в отношении Республики Беларусь и Союзного государства в целом", - подытожил Виктор Гулевич.-0-