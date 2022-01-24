Гулевич: военнослужащие белорусской армии - надежная опора безопасности государства

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси Виктор Гулевич в торжественной обстановке вручил государственные награды и погоны полковника военнослужащим Вооруженных Сил. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Выступая перед офицерами, Виктор Гулевич отметил: "В том, что на нашей земле свято оберегаются базовые ценности белорусского общества - мир и стабильность, большая заслуга как лично каждого присутствующего в этом зале, так и возглавляемых вами воинских коллективов. Своим примером беззаветного служения Родине вы доказали, что военнослужащие белорусской армии являются надежной опорой безопасности государства".-0-

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