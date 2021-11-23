Гулевич заявил о формировании "колец анаконды" вокруг нашей страны

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необоснованное с военной точки зрения создание крупных группировок войск на территории сопредельных стран существенно повышает уровень опасности. Об этом говорится в официальном заявлении начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Беларуси генерал-майора Виктора Гулевича, сообщили БЕЛТА в пресс-службе оборонного ведомства.

"Если на прошлой неделе нашими разведывательными органами были вскрыты 12 полевых лагерей для размещения военнослужащих и техники, то уже сегодня мы располагаем информацией о развертывании 14 таких лагерей. Их емкость позволяет размещать несколько десятков тысяч военнослужащих. Настораживает и то, что кроме создания группировок войск на польской территории наращивают свои контингенты и наши прибалтийские соседи - Литва и Латвия. А если еще учитывать агрессивное поведение Украины по отношению к Беларуси, то, по сути, вокруг нашей страны формируется "пояс недружественных государств" по принципу известной американской концепции "колец анаконды", - заявил Виктор Гулевич.

При этом нарушаются все международные договоренности в вопросах безопасности и транспарентности военной деятельности. "Попираются положения Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности. Мы предлагали польской стороне провести двустороннюю встречу специалистов по контролю над вооружениями, пригласить наших представителей для наблюдения за военной деятельностью, как этого требуют двусторонние региональные договоренности. Но наши предложения, которые позволили бы снять возникшее напряжение, к сожалению, пока не нашли поддержки у польской стороны. Более того, буквально на днях был сделан очередной недружественный шаг со стороны европейских государств. По инициативе НАТО был свернут еще один канал диалога и приостановлено практическое сотрудничество Североатлантического альянса с Беларусью. Но самое настораживающее в происходящих процессах - это неприкрытая милитаризация общественного сознания в соседних с нами странах", - отметил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил.-0-