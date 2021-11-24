Гуманитарную помощь ФПБ для маленьких беженцев привезли в ТЛЦ

24 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункт временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре на границе представители Федерации профсоюзов Беларуси привезли гуманитарную помощь. Груз предназначается для маленьких беженцев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Привезли зефир, шоколад и другие сладости белорусского производства, - рассказала начальник главного управления по культуре и общественной работе аппарата Совета ФПБ Елена Голубева. - Также подготовили для детей раскраски и цветные мелки, чтобы они смогли развлечься. Это далеко не первый гуманитарный груз от профсоюзов. Мы заранее узнаем, что необходимо людям, и собираем нужные вещи. Помощь очень важна, ведь беженцы - заложники ситуации".

Также сегодня Белорусский союз женщин доставит в ТЛЦ порядка 1,5 тыс. комплектов одежды в качестве гуманитарной помощи.

Последние приготовления проходят в полевой бане. Планируется, что уже в первой половине дня беженцы смогут принять долгожданный душ. За час в бане смогут помыться около 70 человек.

Сегодня в ТЛЦ начнет работу пресс-центр.-0-