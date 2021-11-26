Гуманитарный груз от ВОЗ прибыл в Беларусь

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь прибыл гуманитарный груз, который предоставил региональный офис ВОЗ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как отметил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк, это помощь мигрантам, которые сейчас в ТЛЦ на белорусско-польской границе.

Груз включает медицинские модули с расходными медицинскими материалами и лекарствами. Они используются для лечения наиболее частых неинфекционных заболеваний. В составе антибактериальные, жаропонижающие, гипотензивные, противогрибковые, бронхорасширяющие, антисептические и другие препараты. "В состав данных модулей также входят около 100 позиций расходных материалов и оборудования: перевязочный материал, медицинские инструменты, глюкометры, термометры, отоскопы, тонометры и многое другое", - добавили в пресс-службе.

Это количество медикаментов и материалов рассчитано на оказание помощи в среднем 10 тыс. человек в течение трех месяцев. Получатель гуманитарной помощи в Беларуси - Белорусское общество Красного Креста.-0-