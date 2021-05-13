Гуминский: СНГ и ОБСЕ необходимо выработать единые подходы к мониторингу выборов

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский выступил сегодня перед участниками открывшейся в Санкт-Петербурге международной научно-практической конференции "Технологии избирательного процесса и мониторинга выборов" и проинформировал собравшихся о деятельности миссии наблюдателей от СНГ в условиях развития технологий электоральных процессов в странах Содружества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Виктор Гуминский отметил, что за 20 лет существования института наблюдения в Содружестве Независимых Государств (за это время миссия наблюдателей от СНГ осуществляла мониторинг 110 выборов и референдумов во всех странах Содружества) накоплен уникальный опыт, создан эффективный механизм проведения международного мониторинга выборов.

В то же время процессы глобализации, внедрение новых технологий практически во все стороны жизни общества, в том числе в электоральной сфере, требуют постоянного совершенствования как организации выборов, так и их мониторинга, считает первый зампредседателя. По его словам, организаторы выборов в странах Содружества, стремясь обеспечить открытость и прозрачность избирательных кампаний, активно внедряют электронные и интернет-технологии, повышающие степень доверия избирателей к результатам голосования.

Это, в частности, введение электронных списков избирателей, запуск цифровых сервисов, предоставляющих информацию об участниках избирательного процесса, применение биометрических технологий при допуске избирателей к голосованию, оборудование помещений для голосования системами видеонаблюдения и трансляции изображения в интернете, использование технических средств подсчета голосов.

При этом, по мнению Виктора Гуминского, внедрение новых технологий само по себе не является гарантией проведения честных выборов и требует детальной проработки, учета их влияния на различные стороны электоральной кампании, проведения информационно-разъяснительной работы по повышению социальной ответственности избирателей, принятия мер, позволяющих исключить возможные злоупотребления. Он также подчеркнул, что смещение агитационных мероприятий в сторону социальных сетей является одним из факторов, оказывающих значительное влияние на социально-политическую ситуацию в стране проведения выборов, в связи с чем возникает необходимость регламентации использования интернет-технологий в избирательных кампаниях, в том числе для предотвращения внешнего вмешательства в электоральные процессы.

Все эти вопросы требуют тщательного рассмотрения и обсуждения, подходящей площадкой для которого, считает Виктор Гуминский, мог бы стать консультативный совет руководителей избирательных органов государств - участников СНГ, работа по созданию которого уже начата по инициативе Узбекистана.

Он также обратил внимание участников конференции на то, что выборы в странах Содружества проводятся и оцениваются в соответствии с Конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах СНГ, в то время как на пространстве ОБСЕ аналогичный документ до сих пор не принят. И это при том, что обе миссии наблюдателей - и ОБСЕ, и СНГ, по сути дела, являются элементами реально действующей единой системы международного мониторинга избирательных процессов на пространстве Содружества. "Мы считаем, что необходимы единые подходы к международным стандартам демократических выборов, которые позволяли бы вести наблюдение по четким правилам", - констатировал первый зампредседателя Исполкома СНГ.-0-