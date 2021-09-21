Гунько: санкции против промпредприятий пролоббированы крупными мировыми корпорациями

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции против промпредприятий пролоббированы крупными мировыми корпорациями. Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции, приуроченной ко Дню машиностроителя, первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Гунько, санкции, которые были введены против белорусских машиностроительных предприятий (в системе Минпрома под санкции попали три компании - "АМКОДОР", "МАЗ" и "БЕЛАЗ"), были спровоцированы и пролоббированы крупными мировыми корпорациями. "Санкции - это война конкуренции. Мы видим, что за этим давлением находятся крупные мировые игроки. Те корпорации, которым мы создаем проблемы в мировом масштабе, которые за последние 10 лет мы существенно потеснили и отодвинули в международном рейтинге. Поэтому все эти санкционные вопросы используются как инструмент для того, чтобы давить на нас с помощью коммерческих ограничений для наших покупателей и поставщиков", - сказал он.

Первый замминистра отметил, что отечественные предприятия переориентировались на работу с другими компаниями. "Если поставщики уходят от нас по политическим причинам, мы с такими компаниями больше работать не будем. Это принципиальная позиция не только Минпрома, но и руководителей предприятий, трудовых коллективов. Мы будем искать альтернативные пути развития. У нас есть физические, экономические и технические возможности противостоять санкциям", - подчеркнул представитель министерства.

Сергей Гунько обратил внимание, что ни одна позиция по Минпрому не будет ухудшена. "Все запланированные результаты к концу года будут обеспечены. Мы выполним все показатели по развитию наших предприятий, более того мы найдем источники финансирования по всем проблемным вопросам. Никакой растерянности, никакой паники ни в одном трудовом коллективе нет. У нас есть четко выверенная программа действий, а также партнеры, которые нас поддерживают", - констатировал он.-0-