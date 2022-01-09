Гурский о необходимости изменения Конституции: защита своих граждан и интересов страны

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимость защиты своих граждан и интересов страны требует от государства соответствующих изменений в структуре управления обществом. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА директор Института экономики Национальной академии наук Беларуси Василий Гурский, комментируя изменения и дополнения в Конституцию.

"Изменения, которые сегодня происходят в мире, носят глобальный характер. Меняются не только климат и технологический уклад, но и структура потребностей, модели поведения людей, трансформируется геополитический и геоэкономический расклад сил на мировой арене. На примере многих стран мы видим, что эти изменения могут носить драматический характер. Для отдельных государств санкционное давление стало обычной практикой, а технологии цветных революций - привычным инструментом внешней политики. Те, кто профессионально занимаются майданщиной, как и террористы, перемещаются из одной страны в другую и действуют там по отработанной технологии. Необходимость защиты своих граждан и интересов страны требует от государства соответствующих изменений в структуре управления обществом. На фоне происходящих в Казахстане событий особенно понятно, насколько сложно сохранить законность и правопорядок в стране, подвергшейся гибридной агрессии", - сказал Василий Гурский.

По его словам, благодаря силе, мужеству и высокой компетентности Президента Беларуси сегодня в стране готовятся к референдуму, а не стреляют друг в друга.

"В условиях трансформации политических и экономических отношений, зачастую насильственной (для целого ряда стран), сама возможность спокойно жить, трудиться и воспитывать детей в мирной стране приобретает особую ценность. Изменения и дополнения в Конституцию Беларуси обоснованы требованиями времени", - добавил директор Института экономики НАН.

Как отметил эксперт, расширение функций Всебелорусского народного собрания - это защитный механизм, повышающий устойчивость легитимной государственной власти. Он призван, с одной стороны, стабилизировать общество в особо сложные моменты, с другой - дать больше возможностей представителям различных социальных групп населения принять участие в управлении страной, что будет способствовать консолидации общества.

"Новые экономические и социальные риски, проявляющиеся вследствие деградации сложившейся структуры международных экономических отношений, выражающейся в нарастании непредсказуемости поведения торговых партнеров, расширении практики недобросовестной конкуренции и политики двойных стандартов, существенно усиливаются безответственным поведением отдельных лиц. Противостоять этому можно только путем ответственного отношения каждого к своим словам и действиям. Предложенные изменения в Конституцию, на мой взгляд, направлены именно на это. Поэтому в проекте новой редакции Основного закона утверждается: "Каждый должен проявлять социальную ответственность, вносить посильный вклад в развитие общества и государства" (ст.21)", - рассказал он.

По мнению Василия Гурского, нарастающие попытки пересмотра истории и реставрации идей фашизма обусловливают необходимость противодействия этому, в том числе путем закрепления соответствующих положений в Конституции. "При этом особенно важно понимать, что сохранение исторической памяти вменяется в обязанность как государству, так и каждому из нас. В ст.15 утверждается, что "государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны", а в ст.54 подчеркивается: "Каждый обязан беречь историко-культурное, духовное наследие и другие национальные ценности. Проявление патриотизма, сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа являются долгом каждого гражданина Республики Беларусь", тем самым соблюдается баланс взаимной ответственности личности и государства", - пояснил он.

Эксперт также отметил, что необходимость защиты традиционных семейных ценностей потребовала предусмотреть в тексте Конституции определение брака как союза мужчины и женщины.

Как подчеркнул Василий Гурский, проводить национальную экономическую политику в соответствии с интересами общества невозможно без глубоких научных исследований. "Развитие отечественной науки - один из важнейших приоритетов белорусской инновационной политики. Благодаря тому, что в стране полноценно функционирует Национальная академия наук, сформированы и развиваются научные школы, сегодня есть возможность опираться на собственные исследования, анализировать международный опыт, вырабатывать независимую научно обоснованную позицию по всему спектру вопросов с учетом перспективных направлений научных исследований. Этому аспекту в Конституции также уделяется внимание. В ст.51 предусмотрено, что "государство содействует развитию культуры, научных и технических исследований, внедрению инноваций на благо общих интересов", - констатировал он.

"Инициированный Президентом процесс внесения изменений и дополнений в Конституцию в значительной степени определяет направления совершенствования текущего законодательства, которые осуществляется госорганами на постоянной основе. Планируемые изменения и дополнения дают начало новому этапу государственного строительства и конституционного развития, что позволит по-новому формироваться правовой культуре и правовому сознанию в обществе и, прежде всего, у молодежи. Это важнейшая веха в развитии всего белорусского общества и каждого из нас. Поэтому никто не должен остаться безучастным к происходящим в Беларуси конституционным реформам", - подытожил ученый.-0-