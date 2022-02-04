Гусаков: благодаря Президенту научная сфера стала активно развиваться

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря Президенту Александру Лукашенко научная сфера стала активно восстанавливаться и развиваться. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

"В 1990-е годы после распада СССР Академия наук Беларуси осталась без финансирования и еле-еле существовала. С избранием Александра Лукашенко Президентом Республики Беларусь наука расцвела. Первое, что он сделал после назначения на президентский пост, - приехал в Академию наук, побеседовал с учеными, посмотрел на их бедственное положение. Затем были приняты соответствующие меры, в частности подписан указ о развитии белорусской науки. Можно сказать, ученые вздохнули с облегчением, а научная сфера стала активно восстанавливаться и развиваться", - рассказал Владимир Гусаков.

Председатель Президиума с гордостью сообщил, что ныне Национальная академия наук признана научным и интеллектуальным центром не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире.

"Сейчас к нам приезжают ученые из всех уголков мира. Можно сказать, о нас знают от Японии до Соединенных Штатов Америки. Мы успешно сотрудничаем примерно с 80 странами, а это более 100 академических и научных центров. Только за прошлый год экспорт организаций Академии наук составил около $50 млн. Это самый успешный результат за многие годы. Сейчас белорусская наука идет в ногу с мировой научной мыслью, а в чем-то и опережает ее", - рассказал о достижениях белорусских ученых Владимир Гусаков.

4 февраля в Национальной академии наук прошли торжества, посвященные 100-летию белорусской академической науки и Дню белорусской науки.-0-