Гусаков: для моей семьи День Победы - праздник особый, со слезами на глазах

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне Дня Победы руководители Национальной академии наук во главе с председателем Президиума НАН Беларуси академиком Владимиром Гусаковым возложили цветы к обелиску в Уручье, на 9-м км Московского шоссе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе академии.

Памятник воздвигнут в память 30 тыс. военнопленных, советских воинов, партизан и мирных жителей, расстрелянных в 1941-1943 годах. На мемориальной плите выбиты имена нескольких десятков воинов, погибших в районе Уручья. Ученые Института истории НАН принимали непосредственное участие в работе по установлению сведений о массовых захоронениях и погибших героях. Работы до сих пор продолжаются.

"Здесь находится целое кладбище ни в чем не повинных людей. Академия наук взяла шефство над этим монументом. Мы ежегодно его посещаем, наводим порядок, - заметил Владимир Гусаков. - Не оставляем без внимания и наших ветеранов, которые в свое время работали в академии. Их осталось 46 человек - ко Дню Победы всех поздравили, им оказана помощь. Для моей семьи 9 Мая - праздник особый, со слезами на глазах. Мой отец прошел всю Великую Отечественную, был призван в армию еще в 1939 году, а вернулся только в 1946-м с ранениями и многими наградами. Война его застала в Украине, затем защищал нашу родину на Балтийском флоте. Воевали и другие мои родственники. В деревне Ботвиново Чечерского района, где я родился, половина мужчин, около 50 человек, не вернулись с войны…".

Ученые НАН постоянно ведут работу по сохранению исторической памяти. В этом году познакомиться с судьбами и рассказами участников и свидетелей одной из самых страшных трагедий прошлого века позволит продолжающаяся Всебелорусская акция "Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!", инициатором которой выступила Национальная академия наук. Вниманию общественности планируется представить второй том проекта. -0-

Фото НАН