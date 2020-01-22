Гусаков избран председателем Межгоссовета СНГ по космосу

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков избран председателем Межгосударственного совета по космосу государств - участников СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для меня это большая честь, постараюсь достойно выполнять эту роль. Нам нужно будет совместно разработать программу работы совета на 2020 год. За этот год будем стремиться расширить состав совета за счет других стран СНГ, с их стороны есть заинтересованность", - сказал Владимир Гусаков.

На повестке дня заседания Межгосударственного совета по космосу СНГ - сотрудничество по интеграции наземных инфраструктур, использующих сигналы системы ГЛОНАСС, реализация совместных проектов в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. "Мы обсудим целый ряд проблем сотрудничества, в том числе по созданию совместной группировки спутников. Страны до сих пор отдельно развивали свои программы по космосу, а сейчас нам надо их скоординировать. Нужна общая согласованная программа обмена информацией", - отметил председатель Президиума НАН.

"Казахстан всегда выступал за международную кооперацию во всех сферах, в том числе космической. Кооперация многократно повышает эффективность применения космических технологий и исследований космоса. Расширение рамок сотрудничества позволит ускорить реализацию новых проектов", - подчеркнул вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Азамат Батыркожа.

По словам заместителя директора департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Аладдина Кули-Заде, главной целью заседания является переход от двустороннего взаимодействия в космической сфере к многостороннему. "Мы к этому шли десять лет", - добавил он.

Межгосударственный совет по космосу государств - участников СНГ создан для координации работы в целях реализации соглашения о совместной деятельности стран Содружества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного 2 ноября 2018 года в столице Казахстана. В заседании в Минске принимают участие делегации стран СНГ, руководители космической отрасли России, Беларуси, Казахстана, Армении, представители Исполкома СНГ, Евразийской экономической комиссии.-0-