Гусаков: НАН ставит задачу создать сеть академических школ, гимназий и лицеев

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси ставит задачу создать сеть академических школ, гимназий и лицеев. Об этом заявил сегодня председатель Президиума НАН Владимир Гусаков во время встречи с делегациями руководителей и педагогов учреждений образования Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Работе с молодежью мы придаем первостепенное значение. Важным направлением на перспективу у нас является работа с учащимися. У нас и сейчас постоянно проводятся научно-популярные лекции, мастер-классы для одаренных школьников, работают школы юных, а также организуется посещение научно-исследовательских организаций. Важно выйти на новый уровень по выявлению и сопровождению талантливых исследователей, начиная со школьной скамьи. В этой связи мы ставим задачу создания сети академических школ, гимназий и лицеев", - отметил Владимир Гусаков.

Руководитель Академии наук рассказал, что многие школьники живо интересуются научно-исследовательской деятельностью. И очень важно не упустить этот момент, чтобы в будущем молодые люди посвятили себя большой науке.

Как было отмечено на встрече, основой молодежной политики в академии является Совет молодых ученых - постоянно действующий общественный орган при Президиуме НАН Беларуси. Мероприятия, организуемые Советом молодых ученых, уже стали узнаваемыми брендами не только в нашей стране, но и на международной арене. Это Международная конференция молодых ученых "Молодежь в науке", Фестиваль науки, Студенческий турнир естественнонаучных дисциплин. Подчеркнуто, что для молодежи в НАН созданы все необходимые условия для научного и творческого роста. Главное, что молодые ученые получают шанс занять подобающее им место в любой по выбору научной и научно-производственной организации Академии наук.

Сегодня состоялся визит в НАН Беларуси делегации руководителей и педагогов учреждений образования Минска. Были выработаны конкретные шаги для дальнейшего системного сотрудничества между организациями Национальной академии наук и учреждениями среднего образования в области научно-исследовательской работы учащихся и педагогов.

Гости посетили постоянную выставку "Достижения отечественной науки - производству" и Музей истории НАН Беларуси.-0-