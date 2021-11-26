Гусаков: научные советы МААН координируют сотрудничество между исследовательскими центрами

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научные советы Международной ассоциации академий наук координируют сотрудничество между исследовательскими центрами по ключевым направлениям, отметил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси, руководитель МААН, академик Владимир Гусаков, выступая на I Съезде научных советов МААН. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН Беларуси.

"Роль научных советов в нашей ассоциации трудно переоценить. В их задачи входят анализ достижений, определение приоритетных направлений и прогноз развития научных советов МААН в контексте развития науки в государствах - членах МААН и мировой науки в целом, научно-консультативное и экспертное обеспечение деятельности МААН, популяризация и пропаганда науки, научных знаний, достижений ученых. А если говорить в целом, они обеспечивают координацию сотрудничества между исследовательскими центрами разных стран по ключевым исследовательским векторам", - сказал Владимир Гусаков.

Съезд научных советов МААН проводился скоординированно с III Форумом ученых государств - участников СНГ. В нем приняли участие в очном и онлайн-форматах руководители и ведущие ученые академий наук и крупнейших научных и исследовательских центров ряда государств, включая делегации от Беларуси, России, Китая, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Украины.

Международная ассоциация академий наук, отвечая на вызовы времени, сформировала научные советы по приоритетным отраслям науки и технологий. Их сейчас 23. Круг компетенций широк: от важнейших научных проблем в области вирусологии, космоса, новых материалов, нанотехнологий и наноиндустрии, нефтехимии, биотехнологий до математики, географии и геологии, сельского хозяйства, истории, науковедения, книгоиздания и книжной культуры и по другим направлениям.

Участники форума говорили о том, что сегодня ситуация в мире быстро меняется. Современная реальность ставит всех перед новыми глобальными угрозами. Для их преодоления необходимы решения, связанные с масштабными междисциплинарными научными исследованиями, затрагивающими серьезные проблемы. Особую роль в решении данных проблем должны сыграть ученые.

Во время работы I Съезда научных советов МААН 24-26 ноября были рассмотрены основные результаты деятельности и перспективы работы научных советов МААН, вопросы дальнейшего сотрудничества по ключевым направлениям развития современной науки. Ученые различных стран выступили с научными докладами, обсудили результаты исследования современного состояния академической науки в академиях наук - членах МААН, взаимодействие ботанических садов стран СНГ, работу научного совета по вирусологии, перспективы международного сотрудничества в изучении проблемных экосистем, развитие межгосударственного взаимодействия в космических исследованиях и другие актуальные проблемы.

По итогам работы принята резолюция Съезда научных советов МААН.-0-