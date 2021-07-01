Гусаков предложил ускорить создание единого научно-технологического пространства СГ

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пора ставить абициозную цель - создание интеллектуального, IT-Союзного государства. А также ускорить создание единого научно-технологического и инновационного пространства и выработать для этого действенные механизмы и инструменты регулирования. Такие предложения внес сегодня председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков на пленарном заседании на тему "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации" VIII Форума регионов Беларуси и России, которое проходит в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларуси и России, которые испытывают санкционное давление, необходимо поддерживать свою союзную науку. Для усиления партнерства, по мнению Владимира Гусакова, есть все предпосылки, общие точки соприкосновения в научных исследованиях, совместные научные программы и проекты.

"Но таких прогамм мало. Нами подготовлены концепции более 10 новых программ", - добавил Владимир Гусаков. Перспективные направления совместных программных разработок - новый транспорт (водородные двигатели), новые вакцины, квантовые технологии и др.

Владимир Гусаков напомнил, что недавно началась подготовка общей программы фундаментальных исследований и дорожной карты сотрудничества, где определены цели и ряд приоритетов: наращивание потенциала в области космических исследований, расширение тематики ядерных исследований, информатики и робототехники, развитие квантовых исследований, исследований по созданию новейших наноматериалов и др.

"Вношу предложение ускорить создание единого научно-технологического и инновационного пространства и выработать для этого действенные механизмы и инструменты регулирования. Чтобы быть на острие прогресса, необходимы инвестиции. Прежде всего надо создать совместные новейшие лаборатории и приглашать для работы в них молодых ученых Союзного государства. Следует совершенствовать мотивацию одаренной молодежи, усиливать международное сотрудничество, например, в рамках МААН (Международной ассоциации академий наук) с центром в Минске", - сказал Владимир Гусаков.

По его словам, НАН Беларуси уже имеет свою дорожную карту - стратегию развития науки и технологий до 2040 года, где стоит цель создания не только IT-страны, но и Беларуси интеллектуальной.

"По аналогии, предлагается беспрецедентная задача - создать IT-СГ и интеллектуальное Союзное государство", - заключил Владимир Гусаков.

Форум регионов Беларуси и России на протяжении восьми лет проходит под эгидой верхних палат парламентов двух стран - Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России. Очередной форум проходит с 29 июня по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.

Темой стало научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации и период формирования единого научно-технологического пространства в процессе интеграции двух государств.

На пленарном заседании перед участниками выступают руководители органов государственной власти, министерств и ведомств, деловых кругов двух стран, а также эксперты в сфере цифровизации.-0-