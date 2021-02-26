Гусаков рассказал о трудностях белорусских полярников на пути в Антарктиду

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА о трудностях белорусских полярников на пути в Антарктиду из-за пандемии.

"Мудрость веков учит: в каждой сложности надо искать источник для развития, продвижения. Да, пандемия осложнила отправку белорусских полярников в Антарктиду. Но Академия наук совместно с Министерством иностранных дел в октябре 2020 года успешно провела ряд мероприятий. В результате наши полярники были доставлены на научно-экспедиционное судно "Академик Трешников" в Санкт-Петербурге. Отмечу: перед отправкой из Минска у одного из сотрудников экспедиции был выявлен положительный тест на СOVID-19. После выздоровления он по воздуху был доставлен в Кейптаун (ЮАР) на борт "Академика Трешникова", - рассказал Владимир Гусаков.

По его словам, отправка основной экспедиции в Антарктиду планировалась 24 октября 2020 года. Но из-за выявленных у некоторых членов экипажа и сотрудников Российской антарктической экспедиции положительных тестов на СOVID-19 выход судна был отложен почти на месяц, а сотрудники оправлены на карантин. "Наконец, после завершения карантина 15 ноября судно с российскими и белорусскими полярниками на борту вышло из порта Санкт-Петербурга в Антарктику. И 26 декабря была проведена воздушная грузовая операция по доставке с борта экспедиционного судна на Белорусскую антарктическую станцию "Гора Вечерняя" 10 человек личного состава и около 28 т грузов", - отметил председатель Президиума НАН.

"Мы постоянно отслеживаем состояние дел на нашей станции. По состоянию на сегодня личный состав 13-й Белорусской антарктической экспедиции здоров, успешно выполняет запланированные научные программы и решает инженерно-технические задачи по вводу в эксплуатацию очередных объектов станции и обеспечению ее жизнедеятельности", - подчеркнул он.

Во время экспедиции 2020-2021 годов планируется завершить создание первой очереди инфраструктуры антарктической станции и ее подготовку к функционированию в круглогодичном формате. "По состоянию на середину февраля смонтирован и введен в эксплуатацию ряд объектов станции. Это и трехсекционный модуль управления, связи и навигации, и восьмисекционный служебно-жилой модуль, и биологическая лаборатория, и новый комплекс дизель-электростанции. Проведено обустройство снежно-ледовой взлетно-посадочной полосы для внутриантарктических авиационных перелетов по международной системе DROMLAN, а также около 30 км трасс движения снегоходной техники", - проинформировал Владимир Гусаков.

По его словам, успешно апробирована новая система спутниковой связи системы VSAT и получена двухсторонняя связь со спутником NSS 12. "Появление данного вида связи - это качественно новый шаг в развитии коммуникаций антарктической экспедиции. Мы сможем производить круглосуточный обмен информацией больших объемов, использовать интернет для оперативной телемедицины и проведения онлайн-консультаций и видеоконференций, а сотрудники экспедиции получат возможность общаться с родными и близкими", - пояснил председатель Президиума НАН.

Кроме того, сейчас реализуется ряд научных проектов по изучению Антарктики. Они предусматривают исследование аэрозольного и газового состава атмосферы, УФ-излучения, а также земной коры в районе горы Вечерняя. Ведется мониторинг озонового слоя Земли, поиск участков, перспективных с точки зрения наличия полезных ископаемых, оцениваются возможности использования биологических ресурсов Антарктики.

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