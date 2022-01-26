Гусаков: разрабатываемый российско-белорусский спутник - один из наиболее перспективных в мире

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разрабатываемый российско-белорусский спутник дистанционного зондирования Земли (РБКА) является одним из наиболее перспективных в мире. Об этом заявил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

Президентами Беларуси и России принято решение о создании российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли с пространственным разрешением 0,35 м (РБКА). НАН Беларуси и госкорпорация "Роскосмос" завершили эскизное проектирование новой российско-белорусской космической системы ДЗЗ (РБКС), в составе которой предполагается создать уникальный РБКА. Оптическую полезную нагрузку изготовит белорусское ОАО "Пеленг", а наземный комплекс управления, приема, обработки и распространения космической информации - предприятие "Геоинформационные системы" НАН Беларуси.

"В настоящее время по совокупности своих характеристик создаваемый РБКА является одним из наиболее перспективных космических аппаратов дистанционного зондирования Земли в мире. Он станет основой дальнейшего развития белорусских и российских систем космического мониторинга Земли на ближайшее и отдаленное будущее", - подчеркнул Владимир Гусаков.

Он отметил, что разработка нового спутника необходима, несмотря на то, что эксплуатация Белорусского космического аппарата на орбите продлена до 2025 года включительно. Такая необходимость связана с тем, что на современном этапе существенно возросли потребности пользователей к характеристикам космической информации, предоставляемой действующей совместной группировкой спутников. Это касается пространственного разрешения, периодичности представления космических снимков и уровня их тематической обработки.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-