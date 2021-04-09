Гусаков: сегодня можно с уверенностью говорить о создании в Беларуси космической отрасли

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня можно с уверенностью говорить о создании в Беларуси космической отрасли. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Президиума НАН Беларуси академик Владимир Гусаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о создании в Беларуси космической отрасли, в которой задействовано более 20 научных и производственных организаций, где получили работу около 4 тыс. квалифицированных специалистов, сформирована крупная стратегическая система исследований космоса", - отметил председатель. Он подчеркнул, что белорусские ученые и производственники еще со времен Советского Союза активно участвуют в создании новых материалов, оптики, электроники, информационных технологий космического применения. В Академии наук создано и успешно функционирует Агентство по космическим исследованиям, сформирована сильная команда специалистов.

Академик сообщил, что основным партнером Беларуси в рамках сотрудничества в космической сфере является Россия. "С удовлетворением можно отметить высокий уровень белорусско-российского сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Подписанное в 2011 году между правительствами двух стран соглашение о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях создало правовую основу такого сотрудничества. Высоко оцениваются результаты многолетней плодотворной совместной деятельности российских и белорусских ученых и специалистов по созданию и эксплуатации космической техники, реализации научно-технических программ Союзного государства по космической тематике. За многолетний период сотрудничества сложилась устойчивая российско-белорусская научно-техническая и производственная кооперация в космической сфере", - отметил Владимир Гусаков.

Председатель Президиума НАН также сообщил, что успешная реализация пяти программ Союзного государства по космической тематике, заказчиком которых от Беларуси выступала Академия наук, стала технологической основой Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли.-0-

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