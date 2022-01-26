Гусаков: создаем Центр вирусологии, чтобы обезопасить страну на перспективу

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной академии наук создают Центр вирусологии, чтобы обезопасить страну на перспективу. Об этом заявил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Президиума НАН Владимир Гусаков.

Владимир Гусаков отметил, что разработка вакцины против COVID-19 сейчас является ключевой задачей для белорусских ученых. Создана и активно работает специальная группа ведущих ученых в области вирусологии, иммунологии, генетики и клеточной инженерии. Разработка выполняется совместно РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава и Институтом биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси.

"Что более важно в стратегическом плане - это формирование междисциплинарного коллектива и научной школы на перспективу, которые будут способны оперативно разрабатывать лекарственные средства против вновь возникающих опасных инфекций. Надо подчеркнуть, что это не только биологическая и медицинская безопасность, но и безопасность человека и страны в целом. И здесь мы не должны ни от кого зависеть. Мы создаем Центр вирусологии, чтобы обезопасить страну на перспективу", - подчеркнул он.

По инициативе Академии наук действует республиканская межведомственная рабочая группа по преодолению COVID-19. Это координационный центр по выработке оперативных решений, направленных на изучение коронавируса и принятие оперативных мер борьбы. В нее вошли более 30 ведущих специалистов, представляющих академическую и вузовскую науку, ученых и организаторов системы здравоохранения.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-