Гусаков: у белорусских ученых имеются самые передовые научные разработки

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У белорусских ученых имеются самые передовые научные разработки. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

"Сегодня на выставке, приуроченной ко Дню белорусской науки, представлены уникальные научные разработки. Национальная академия наук полностью соответствует мировому уровню развития. Можно отметить отечественный абсолютно прозрачный телевизор или автомобиль БЕЛАЗ на электродвигателе. Кроме того, на выставке представлен прототип белорусской вакцины от коронавируса. Сейчас он проходит испытания, и мы надеемся завершить ее разработку уже к концу этого года", - сказал Владимир Гусаков.

Он подчеркнул, что практически все разработки Национальной академии наук являются импортозамещающими.

"Многие предприятия с удовольствием сотрудничают с нами и закупают нашу продукцию. Мы издаем сборники разработок и распространяем их на различных предприятиях, в министерствах и ведомствах. Наша продукция пользуется спросом у крупных белорусских предприятий машиностроительного комплекса. Ее закупают для выпуска своей техники МАЗ, БЕЛАЗ, Минский тракторный завод и другие производители. У нас есть совместные проекты и с целым рядом научных центров других стран", - подчеркнул председатель Президиума НАН.

4 февраля в Национальной академии наук прошли мероприятия, приуроченные ко Дню белорусской науки и 100-летию белорусской академической науки.-0-

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Фото Павла Орловского