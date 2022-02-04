Гусаков: у белорусских ученых имеются самые передовые научные разработки

Проект изменений и дополнений Конституции РБ
Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 5 февраля 2022
Минск 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:34 В Ивацевичском районе спасатели достали из реки утонувшего мужчину Происшествия
10:28 Сборная Португалии второй раз подряд вышла в финал ЧЕ по мини-футболу Спорт
10:28 #Разам з камандай. Юные конькобежцы болеют за своих кумиров, представляющих Беларусь в Пекине Спорт
10:24 Умер казахстанский писатель Абдижамил Нурпеисов В мире
10:19 Выставка живописи Акима Шевченко представлена в Национальном художественном музее Культура
10:09 Канадские хоккеистки одержали вторую победу на олимпийском турнире в Пекине Спорт
09:56 Спарринг российских хоккеистов с Латвией отменен из-за ковидных проблем у латышей Спорт
09:45 Российские штурмовики Су-25СМ перебазированы в Беларусь для учений Общество
09:39 Мужчина погиб при пожаре жилого дома в Зельвенском районе Происшествия
09:23 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
09:20 Минское суворовское училище 5 февраля проведет день открытых дверей Регионы
09:17 Мобильные датчики контроля скорости будут работать в 14 местах Минска Регионы
09:15 Манойло: западные СМИ подают белорусско-российские учения под своим соусом Общество
09:07 Первые награды разыграют сегодня участники зимней Олимпиады в Пекине Спорт
07:00 Картина дня: Лукашенко дал интервью Соловьеву, открытие Олимпиады и когда пойдет на спад волна COVID Общество
00:59 В Сомали в результате взрыва автобуса погибли десять человек В мире
00:30 Гигин: украинцы и их хозяева пытаются втянуть Беларусь и Россию в гонку вооружений Общество
00:15 Житель Турции сдал 78 положительных тестов на коронавирус В мире
04.02.22
04.02.22 23:38 Глава БСЖ призвал МИД обратить внимание на действия украинского посла в Беларуси Общество
04.02.22 22:52 В Перу разбился самолет с туристами В мире
04.02.22 22:10 Эксперт: западные СМИ делают хайп на учениях "Союзная решимость" Политика
04.02.22 22:05 Передовые разработки белорусских ученых представлены на выставке в Академии наук Общество
04.02.22 21:54 Андросюк: темпы модернизации объектов здравоохранения в 2022 году сохранятся Общество
04.02.22 21:48 "Юность" обыграла "Неман" в матче чемпионата Беларуси по хоккею Спорт
04.02.22 21:45 Бесплатная услуга няни, выплата пособий. Минтруда о реализации семейной политики Общество
04.02.22 21:45 Профессор МГУ рассказал, почему считает Лукашенко примером для других лидеров Общество
04.02.22 21:40 Первый проректор ГрГМУ: поддерживаем тренд на практико-ориентированность образования Регионы
04.02.22 21:36 В СНГ появится базовая организация по оценке технологий здравоохранения и финансирования медпомощи Общество
04.02.22 21:32 Караник: система здравоохранения Гродненской области в условиях пандемии сработала стабильно Регионы
04.02.22 21:25 СК особое внимание в 2021 году уделял противодействию преступлениям экстремистской направленности Общество
Все новости
Все новости
Общество
04 февраля 2022, 17:20

Гусаков: у белорусских ученых имеются самые передовые научные разработки

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У белорусских ученых имеются самые передовые научные разработки. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

"Сегодня на выставке, приуроченной ко Дню белорусской науки, представлены уникальные научные разработки. Национальная академия наук полностью соответствует мировому уровню развития. Можно отметить отечественный абсолютно прозрачный телевизор или автомобиль БЕЛАЗ на электродвигателе. Кроме того, на выставке представлен прототип белорусской вакцины от коронавируса. Сейчас он проходит испытания, и мы надеемся завершить ее разработку уже к концу этого года", - сказал Владимир Гусаков.

Он подчеркнул, что практически все разработки Национальной академии наук являются импортозамещающими.

"Многие предприятия с удовольствием сотрудничают с нами и закупают нашу продукцию. Мы издаем сборники разработок и распространяем их на различных предприятиях, в министерствах и ведомствах. Наша продукция пользуется спросом у крупных белорусских предприятий машиностроительного комплекса. Ее закупают для выпуска своей техники МАЗ, БЕЛАЗ, Минский тракторный завод и другие производители. У нас есть совместные проекты и с целым рядом научных центров других стран", - подчеркнул председатель Президиума НАН.

4 февраля в Национальной академии наук прошли мероприятия, приуроченные ко Дню белорусской науки и 100-летию белорусской академической науки.-0-

Гусаков: благодаря Президенту научная сфера стала активно развиваться

Фото Павла Орловского

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь наука
Новости рубрики Общество
Фото topwar.ru Российские штурмовики Су-25СМ перебазированы в Беларусь для учений
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Андрей Манойло. Фото ОНТ Манойло: западные СМИ подают белорусско-российские учения под своим соусом
Православные церковные праздники в феврале 2022 года
Картина дня: Лукашенко дал интервью Соловьеву, открытие Олимпиады и когда пойдет на спад волна COVID
Фото из архива Гигин: украинцы и их хозяева пытаются втянуть Беларусь и Россию в гонку вооружений
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Соловьев Лукашенко о создании суверенной Беларуси: это - главное, что мое поколение, не только я, сделали
Петришенко: ситуация с оказанием медпомощи находится под контролем
Первые награды разыграют сегодня участники зимней Олимпиады в Пекине
"Реальный ремонт". Мечты новоселов Minsk World СБЫВАЮТСЯ!
Топ-новости
Картина дня: Лукашенко дал интервью Соловьеву, открытие Олимпиады и когда пойдет на спад волна COVID
Лукашенко о появлении с автоматом у Дворца Независимости: Янукович и я - большая разница
Стивен Сигал записал видеообращение к Лукашенко и передал его через Соловьева
Соловьев посетил музей Дворца Независимости и осмотрел "тот самый" автомат Лукашенко
Российские штурмовики Су-25СМ перебазированы в Беларусь для учений
"АГРО 4.0" Белагропромбанка: бизнес-кейсы ждут ваших ярких решений!
Российский эксперт: никто не ожидал, что беспилотник посадят, а не собьют
Республиканский совет по исторической политике создается при Администрации Президента Беларуси
СК особое внимание в 2021 году уделял противодействию преступлениям экстремистской направленности
Вольфович: система защиты Государственной границы Беларуси работает четко и слаженно
Минтруда: на зарплаты бюджетникам в этом году предусмотрено около Br12,6 млрд
Карпенко: белорусы проявляют большой интерес к референдуму
Андрейченко: в белорусском обществе существует реальный запрос на безопасность и стабильность
Завершен процесс выдвижения граждан в состав участковых комиссий по референдуму
Хоменко призвал не допустить деятельности НКО, способных нанести ущерб национальным интересам
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Олимпийские игры в Пекине Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.