Гусаков: в непростой современной обстановке нужно продолжать работу по восстановлению исторической правды

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В непростой современной обстановке следует продолжать работу по восстановлению исторической правды, заявил председатель Президиума НАН Владимир Гусаков, выступая перед участниками междисциплинарного круглого стола "Мы разам", посвященного Дню народного единства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"В непростой современной обстановке нам следует продолжать работу по восстановлению исторической правды как составной части государственной политики в области сохранения исторической памяти белорусского народа и воспитания подрастающих поколений. Мы не должны забывать трагических уроков истории, направлять свои усилия на укрепление независимости нашего государства, содействовать укреплению межнационального и межконфессионального единства. Только консолидированное общество в состоянии противостоять внешним и внутренним угрозам и сохранить независимость, суверенитет и государственную целостность", - сказал Владимир Гусаков.

Говоря о значении даты 17 сентября 1939 года в истории страны, председатель Президиума НАН Беларуси подчеркнул: "В тысячелетней истории белорусской государственности был ряд судьбоносных событий. Одним из них является воссоединение белорусского народа в едином национальном государстве. Как свидетельствует история, белорусскому народу пришлось пройти долгий и драматический путь реализации идеи своей государственности в сложных и противоречивых внешнеполитических и внутриполитических обстоятельствах".

Сегодня в НАН Беларуси состоялся междисциплинарный круглый стол под девизом "Мы разам", посвященный Дню народного единства. В мероприятии приняли участие ведущие ученые Академии наук, представители общественных организаций страны, учащаяся молодежь. Во время круглого стола ученые подняли тему значения воссоединения белорусского народа в истории белорусской государственности, дали историческую оценку идеологическим и мировоззренческим основаниям национально-освободительного движения Западной Беларуси и воссоединения белорусской нации как залога ее интеллектуального развития. На форуме освещены результаты последних социологических исследований ученых, в которых проанализировано отношение жителей Беларуси к своему историческому прошлому. Исследователи показали, как дата 17 сентября 1939 года нашла отражение в белорусской поэзии, повлияла на историю философской и общественно-политической мысли страны.

Во время мероприятия была развернута книжная выставка "Уз'яднанне беларускага народа ў адзіную дзяржаву: гісторыя далучэння Заходняй Беларусі да БССР". Перед участниками выступили сотрудники научных организаций Академии наук с авторскими стихотворениями, посвященными родной стране и белорусскому народу, музыкальная капелла Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, детские творческие коллективы.-0-