Гусман: клуб редакторов Беларуси и России направлен на поддержку интеграционных процессов

28 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Клуб главных редакторов и экспертов Беларуси и России направлен на поддержку интеграционных процессов двух стран. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель генерального директора российского агентства ТАСС Михаил Гусман, комментируя задачи этого объединения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы собираемся для того, чтобы вместе с коллегами из Беларуси находить решения, как в медийном пространстве поддержать интеграционные процессы, которые происходят между нашими странами, чтобы они получились, чтобы они развивались, - сказал Михаил Гусман. - Сейчас это главные задачи и институтов государственной власти России и Беларуси, и всех нас. Мы выступаем за Союзное государство России и Беларуси, мы его всячески поддерживаем".

В свою очередь модератор клуба - председатель Республиканского общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько отметил, что в современном мире от медийных людей, от проводимой ими информационной политики зависят очень важные вещи. "Мы все понимаем, что живем в эпоху, которую можно называть информационной. От этого сегмента сейчас зависит гораздо большее: благополучие и вообще существование человечества", - убежден он.

Сегодня в Москве проходит второе заседание Клуба главных редакторов и экспертов Беларуси и России, во время которого состоялась также встреча со статс-секретарем - заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным. Первое заседание клуба проходило на территории Беларуси.

Помимо Михаила Гусмана и Геннадия Давыдько участниками заседания в Москве также стали генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович, директор-главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, председатель правления ЗАО "Второй национальный канал" Марат Марков, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов, шеф-редактор объединенной редакции Международного информационного агентства "Россия сегодня" Виктор Мараховский и другие.-0-