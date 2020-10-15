ГУВД Минска: во время "мирных" протестов телесные повреждения получили 45 сотрудников милиции

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время "мирных" протестов телесные повреждения получили 45 сотрудников милиции. Об этом заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Если говорить о получении телесных повреждений, то таких сотрудников у нас 45. Если говорить о пострадавших в целом, которые признаны потерпевшими по уголовным делам, то таких 152 человека", - рассказал Иван Кубраков.

Телесные повреждения у правоохранителей разные: ушибы, сотрясения головного мозга, переломы. Сотрудники милиции также получали и удары заточками, но экипировка спасала их от травм, отметил начальник ГУВД.-0-