ГУВД: на легкоатлетический матч Европа - США не пустят с лазерными указками, термосами, флягами

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На легкоатлетический матч Европа - США, который откроется сегодня на минском стадионе "Динамо", болельщикам нельзя будет приносить лазерные указки, термосы, фляги и ряд других предметов. Полный перечень размещен на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Список обширен, однако его содержание типично для любых спортивных или культурно-массовых мероприятий. Так, запрещено приносить на стадион холодное, огнестрельное, газовое и другое оружие, его составные части и компоненты, а также имитаторы и муляжи. Под запретом взрывчатые вещества, электрошокеры, пиротехника, игрушки, имеющие вид огнестрельного или холодного оружия, все типы беспилотников и любые радиоэлектронные и высокочастотные устройства, кроме мобильных телефонов.

В перечне продукты питания и напитки, в том числе алкогольные, слабоалкогольные и энергетические, а также пиво.

Не пустят на стадион с рекламными материалами любого рода, спортинвентарем и спортивным оборудованием, включая велосипеды, сигвеи, скейты, самокаты и т.д. Не стоит брать с собой громоздкие предметы и сумки, размеры которых по длине, ширине и высоте превышают 40×40×45 см, бьющиеся предметы весом более 5 кг, детские коляски. Животных (за исключением собак-поводырей при наличии соответствующих документов) также лучше оставить дома.

Лекарства брать с собой можно, но не более одной упаковки или более семи наименований (в любой форме, включая аэрозоли, капли, шприцы, в заводской оригинальной упаковке). Исключение сделано для болельщиков, которые смогут предъявить рецепт, что им нужны лекарства в больших объемах.-0-