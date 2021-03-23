ГУВД призывает минчан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 25 марта

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная милиция имеет данные о появлении в интернете призывов к участию горожан в несанкционированных акциях 25 марта и заявляет о готовности, несмотря на это, обеспечить порядок в столице. А также призывает минчан воздержаться от участия в подобных акциях. Об этом заявил сегодня журналистам начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб, передает корреспондент БЕЛТА.

"При изучении информационных ресурсов ГУВД получает информацию об имеющихся в различных Telegram-каналах призывах к участию 25 марта в несанкционированных акциях на территории нашей столицы, - сказал Михаил Гриб. - Основная цель провокаторов - дестабилизация обстановки в городе, инициирование столкновений участников акций с сотрудниками милиции".

ГУВД и иные службы предпримут все необходимые меры для поддержания порядка.

/Будет дополнено/.-0-

Почти каждый второй обвиняемый по делам о массовых беспорядках в Минске осужден к лишению свободы

СК: десятая часть уголовных дел в Минске в январе-феврале - о массовых беспорядках

ГАИ Минска: более 1 тыс. водителей получили "административку" с 9 августа за блокировку дорог и сигналы