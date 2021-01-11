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11 января 2021, 17:42

ГУВД: в выходные милиционеры приняли необходимые меры для поддержания порядка в столице

Фото из архива
Фото из архива

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В выходные сотрудники милиции приняли необходимые меры для поддержания порядка в столице, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Несмотря на неоднократные предупреждения о незаконности несанкционированных митингов, в различных районах столицы все же пытались собраться небольшие группы граждан. Граждане демонстративно обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы. Наиболее активные лица были задержаны (около 40 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства)", - рассказали в ГУВД.

По всем несанкционированным сборам в милиции зарегистрированы материалы проверки, продолжают устанавливать граждан, которые участвовали в акциях и не были задержаны в момент их проведения. За прошедшую неделю установлены 40 граждан, в их отношении начат административный процесс.

Задержаны несколько человек, которые намеренно нанесли надписи и рисунки на киоски и государственное имущество. В отношении этих лиц возбуждены уголовные дела.

"Столичная милиция в очередной раз призывает соотечественников не поддаваться на провокации в различных соцсетях и мессенджерах, где активно размещаются призывы к участию в несанкционированных мероприятиях. Также мы благодарим граждан, которые продолжают сообщать в органы внутренних дел о фактах нарушения законодательства, сопровождая информацию фото- или видеоматериалами", - отметили в ГУВД.-0-

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