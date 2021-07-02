ГВУ Совмина Союзного государства обсудила промежуточные результаты снижения роуминговых тарифов

2 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Под сопредседательством Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Владимира Семашко сегодня в формате видеоконференции состоялось заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая снятие ограничений на поставки щебня гранитного, концентрата минерального "Галит", доступа радиоэлектронной продукции, произведенной на территории Беларуси, к государственным (муниципальным) закупкам в России, - отметили в пресс-службе. - Обсуждены промежуточные результаты опытной эксплуатации каналов связи в условиях пониженного тарифа для роуминговых абонентов на территории Союзного государства".

В Постоянном комитете Союзного государства добавили, что повестка заседания охватывала круг актуальных вопросов союзного строительства, в том числе ход подготовки повестки предстоящего заседания Совета Министров Союзного государства.-0-