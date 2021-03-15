Хакатон проведут в "Белоруснефти"

15 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С 15 марта началась регистрация на хакатон, который впервые пройдет в "Белоруснефти" в мае, сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

"К участию приглашают работников любого подразделения, организации "Белоруснефти" в возрасте до 31 года. Но в команде может быть и один наставник постарше", - отметили в пресс-службе. Подавать заявки для регистрации во внутренней корпоративной сети компании могут и команды, и отдельные специалисты.

По задумке, команды должны состоять из представителей различных подразделений. В этом и главная цель - совершенствовать навыки работы и коммуникации в разных группах, применять гибкие подходы при решении задач нефтяной промышленности, уточнили в компании.

Для команд сформулируют по одному заданию для каждого направления деятельности "Белоруснефти": нефтяного блока, нефтепродуктообеспечения и транспорта. На подготовку отведут три недели, затем - защита. Победят команды, которые предложат лучший проект в каждом из направлений. Причем экспертный совет будет оценивать не только готовое решение, но и саму идею, ее презентацию, практичность, оригинальность, альтернативное видение.

Предусмотрено и несколько дополнительных номинаций, в том числе приз зрительских симпатий, где победителя смогут определить пользователи i.neft.by.

"В "Белоруснефти" делают ставку на молодежь. И наша задача - раскрыть потенциал молодых работников", - добавила начальник управления трудовых ресурсов центрального аппарата организации Ольга Федорович.-0-