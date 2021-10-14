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14 октября 2021, 13:18

Ханс Клюге рассчитывает на присоединение Беларуси к инициативе COVAX по обеспечению доступа к вакцинам от COVID-19

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14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге рассчитывает на присоединение Беларуси к COVAX - всемирной инициативе, направленной на обеспечение равного доступа к вакцинам от COVID-19. Об этом он заявил сегодня журналистам после встречи с главой белорусского государства Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря в целом о ситуации с распространением коронавируса в мире и регионе, он отметил необходимость обеспечить разнообразие доступных вакцин для населения. "Это обеспечит дополнительное доверие со стороны населения", - считает директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

"Я упомянул на встрече с главой государства. Мне бы очень хотелось, чтобы Беларусь присоединилась к инициативе COVAX", - заявил Ханс Клюге.

Что касается вакцинации, чиновник ВОЗ разделяет позицию Президента Беларуси, что не должно существовать наказаний за то, что тот или иной человек не хочет вакцинироваться. "Однако следует имплементировать дополнительные стимулы, призывая людей вакцинироваться. Необходимо работать с социальными группами, вычленяя лидеров. И необходимо организовать процесс коммуникации непосредственно с ними", - сказал он.

По словам Ханса Клюге, еще один аспект - необходимость наращивания объема производства вакцин, и здесь у Беларуси есть достаточно высокий потенциал.

Одним из главных приоритетов, подчеркнул чиновник ВОЗ, является увеличение охвата вакцинируемых. Он признал, что в отдельных странах наблюдается так называемый вакцинный скептицизм, и в этом плане можно понять опасения людей, что вакцины от COVID-19 разрабатывались в сжатые промежутки времени. "Однако следует учитывать, что они были разработаны в соответствии с жесткими нормами. И вакцины действительно спасают жизни", - подчеркнул Ханс Клюге.-0-

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